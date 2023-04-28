Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на присуждение технического поражения

Вчера, 27 апреля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить жалобу «Пари Нижний Новгород» на присуждение технического поражения в матче 20-го тура с «Торпедо». Игра завершилась со счётом 1:1, в дальнейшем «Пари Нижний Новгород» получил техническое поражение — 0:3.

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Ранее, 22 марта, КДК РФС удовлетворил протест московского «Торпедо». В составе нижегородцев играл дисквалифицированный Ярослав Михайлов, который не имел права принимать участие в этой встрече, так как ранее получил четыре жёлтые карточки в сезоне.