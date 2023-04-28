Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Пари НН» на присуждение технического поражения
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Вчера, 27 апреля, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить жалобу «Пари Нижний Новгород» на присуждение технического поражения в матче 20-го тура с «Торпедо». Игра завершилась со счётом 1:1, в дальнейшем «Пари Нижний Новгород» получил техническое поражение — 0:3.
«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), оставить решение КДК РФС от 22 марта в силе», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
Ранее, 22 марта, КДК РФС удовлетворил протест московского «Торпедо». В составе нижегородцев играл дисквалифицированный Ярослав Михайлов, который не имел права принимать участие в этой встрече, так как ранее получил четыре жёлтые карточки в сезоне.
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