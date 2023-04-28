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Динияр Билялетдинов: реалии таковы, что от агентов у футболистов отойти не получится

Динияр Билялетдинов: реалии таковы, что от агентов у футболистов отойти не получится
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что не понимает назначения агентов в футболе. По мнению Билялетдинова, от агентской системы в футболе отойти уже не получится, ведь у игроков с агентами есть ряд преимуществ.

«Реалии таковы, что от агентов футболистам отойти не получится. Система уже закостенела. Все понимают, какими преимуществами игрок обладает с агентом и без. У агентов есть круг общения, связи, они держат руку на пульсе, позволяют расширить возможности трудоустройства. Просто не всегда складывается так, что у футболиста и агента профессиональный подход к делу», — приводит слова Динияра Билялетдинова «РБ Спорт».

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