Асхабадзе: общение судейского комитета с одним «Спартаком» было ошибкой

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о проблемах судейства в Российской Премьер-Лиге после прошедшего накануне собрания клубов, на котором присутствовал глава судейского корпуса Павел Каманцев. Также Асхабадзе высказался о закрытой встрече «Спартака» с представителями судейского комитета.

«В чём были мои претензии и вопросы к главе судейства? Это ряд вопросов, которые интересуют не только наш, но и другие клубы. Система назначений, вопросы трактовок — конкретный пример: когда на семинарах приводят моменты и говорят, что это фол, это пенальти, все это запоминают, а в игре трактовка другая, а у ЭСК — третья. Интересно было, как устроена в департаменте система пряников — как устроена система мотивации. В прошлом году была увеличена оплата труда судей, это было решение клубов, а вот какие наказания существуют?

Удовлетворён ли я ответами? Не до конца, потому что не на все вопросы получил ответы. Но нам было сказано, что глава судейства вместе с сотрудниками будет посещать все клубы, которые этого захотят. Потому что общаться с одним клубом, на мой взгляд, было ошибкой. Речь о «Спартаке»? Да. Мне было сказано, что приедут ко всем. И на таких встречах можно обсудить те или иные решения, задать вопросы. Такого рода встречи будут, будем ждать», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».