Уткин: закон Fan ID написан и принят людьми, которые никогда не ходили на футбол по билету

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о системе Fan ID, которая была введена на всех стадионах Российской Премьер-Лиги со второй части сезона-2022/2023. По его мнению, закон о паспорте болельщика принимали люди, которые никогда не посещали футбол по билету.

«На самом деле всё, что нужно знать про Fan ID, — закон написан, обсуждён и принят людьми, ни один из которых никогда не приходил на футбол по билету», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, после введения Fan ID на матчах РПЛ существенно снизилась посещаемость. Активные фанаты клубов РПЛ протестуют против нового закона и бойкотируют матчи чемпионата. Обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID.