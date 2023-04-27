Мостовой: идея с плей-офф в РПЛ — очередная глупость, почему у нас всё время что-то ищут?

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о возможном изменении формата Российской Премьер-Лиги.

«Почему у нас всё время что-то ищут? Почему в Испании, Англии, Германии, Италии ничего не ищут. Люди играют кубки и чемпионаты, которые есть. А у нас начали что-то придумывать с этим Кубком России, который развернули до такой степени, что люди не могут понять, где финал? Будет ли он вообще? «Акрон» уже не понимает, попадут ли они в финал, или ещё какая-нибудь команда появится и скажет: «Мы тоже». В футболе всё уже давно придумали.

Идея с плей-офф в РПЛ — очередная глупость. Ссылаются на то, что уровень будет расти, повысится конкуренция. Что мешает повысить конкуренцию в нормальном футболе? Играйте лучше, лучше тренируйтесь — и будет выше конкуренция. Понимаю, когда в стране население пять миллионов, а команд — десять. Вот там ещё такое можно придумать. Но у нас-то? Что мешает сделать 20 команд? Как в странах с топовыми чемпионатами. В Англии есть второй, третий, четвертый, пятый дивизионы. И там тоже команды играют, и страна в пять раз меньше России. Но я понимаю, что мешает, деньги-то где?» — приводит слова Мостового Metaratings.