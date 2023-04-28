Агент Гаргаев: по Азмуну есть предложения из России. На месте «Зенита» вернул бы его

Футбольный агент Анзор Гаргаев заявил, что по нападающему леверкузенского «Байера» Сердару Азмуну, с представителем которого он часто общается, поступает множество предложений из России и Турции, а также отметил, что на месте руководства санкт-петербургского «Зенита» вернул бы иранского форварда.
«Есть масса предложений по нему. Я слышал, что из России интересуются наши гранды, в Турции тоже. Азмун как был хорошим нападающим, так им и остался. Ему хочется больше играть, но пока не получается по разным причинам. Он эту ситуацию пересилит и выйдет на прежний уровень.
Возвращение в Россию? Я бы исключать не стал. Вообще, я бы тоже постарался. Я бы на месте «Зенита» вернул Азмуна. Парень уже адаптированный с точки зрения игры и того, что коллектив ему близок. Может быть, для него это станет вызовом – ещё раз вернуться и доказать. Чисто в футбольном аспекте, думаю, он «Зениту» не помешал бы», — приводит слова Гаргаева Metaratings.
- 28 апреля 2023
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