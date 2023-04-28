Игонин: у Ренана хорошее футбольное образование, но он ещё совершает тактические ошибки

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил игру Роберта Ренана за клуб из Санкт-Петербурга.
«У Ренана есть качества, которые позволяют ему конкурировать за место в основном составе «Зенита», но у него ещё достаточно возможностей для роста. На мой взгляд, Ренан совершает тактические ошибки. Безусловно, у него очень хорошее футбольное образование, но в понимании игры люди на его позиции выступают увереннее. Ренан ещё прибавит. Его купили на перспективу. У игрока должно быть желание уйти летом, но я сомневаюсь, что «Зенит» выстраивал с ними отношения на столь короткий срок.
Оправдан ли интерес к Ренану со стороны европейских клубов? Сложно говорить. Всё завязано на сборной Бразилии. К сожалению, сейчас никто не оценивает футболиста по чемпионату России. У меня сомнения, что на Ренана есть серьёзные предложения от европейских клубов. Агенты могут поднимать шум, чтобы повысить цену и показать значимость своего клиента», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».
- 28 апреля 2023
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