Матч «Наполи» с «Салернитаной» перенесли, неаполитанцы могут досрочно выиграть Серию А
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Матч 32-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Салернитаной» был перенесён. Об этом сообщает Il Matino.
По сведениям источника, встреча, которая изначально должна была пройти в субботу, 29 апреля, теперь состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало игры – в 16:00 мск. Примечательно, что матч начнётся практически сразу после окончания встречи «Интер» — «Лацио». Если римляне потеряют очки в этой встрече, а «Наполи» победит «Салернитану», то неаполитанцы досрочно станут победителями чемпионата Италии сезона-2022/2023.
У «Наполи» сейчас 78 очков, которые команда набрала в 31 матче. У «Лацио» после стольких же матчей 61 очко.
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