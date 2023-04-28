Роман Широков: дома «Ахмат» всегда создаёт проблемы ЦСКА. Матч принципиальный и интересный

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» на своём поле примет ЦСКА.

«Ахмат» после смены тренера на пятёрку претендует. Захотят залезть повыше. Домашний матч для них – подспорье. «Ахмат» дома всегда создаёт проблемы ЦСКА.

Всем командам тяжело играть в Грозном: просто кто-то играет чуть лучше, а кто-то чуть хуже. Но у ЦСКА сейчас большая серия без поражений, поэтому «Ахмату» тоже будет непросто. Матч принципиальный и интересный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. «Ахмат» расположился на одну строчку ниже, в активе команды 40 очков.