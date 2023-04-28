Защитник «Баварии» Юпамекано пропустит около двух недель из-за травмы

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано получил травму подколенного сухожилия и пропустит как минимум две недели. Наставник немецкого клуба Томас Тухель рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Гертой» в воскресенье, 30 апреля.

«Юпа вчера (в четверг. – Прим. «Чемпионата») получил травму и пропустит около двух недель», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

По словам специалиста, в воскресенье ему также придётся обойтись без помощи нападающего Эрика Максима Шупо-Мотинга и защитника Альфонсо Дэвиса. Игроки группы атаки Леон Горецка и Кингсли Коман, у которых были проблемы с коленом и спиной соответственно, не тренировались в пятницу, 28 апреля, но должны сыграть с «Гертой».

«Бавария» занимает второе место в таблице немецкой Бундеслиги, набрав 59 очков в 29 матчах. Лидирует в чемпионате дортмундская «Боруссия», в активе которой 60 очков.