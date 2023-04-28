«Ницца» попросит за Тодибо, которым интересуются клубы Англии и Италии, не менее € 40 млн

23-летний защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо заинтересовал ряд ведущих клубов Англии и Италии. Руководство южан не собирается препятствовать летнему трансферу игрока, но планирует хорошо на этом заработать, сообщает L'Équipe.
В числе потенциальных покупателей называются клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Кроме того, с игроком уже несколько месяцев контактируют итальянские «Наполи» и «Ювентус».
По информации издания, цена в € 30 млн, прописанная в графе контракта об отступных, не станет проблемой для европейских грандов, но «Ницца» надеется получить как минимум ещё € 10 млн.
Напомним, Тодибо до перехода в «Ниццу» выступал за «Тулузу», «Барселону», «Шальке» и «Бенфику». Недавно он получил первый вызов в сборную Франции, и этим летом его потенциальный переход может стать одной из главных тем.
Контракт защитника с «Ниццей» рассчитан до 2027 года, и сам игрок не спешит сделать окончательный выбор, тщательно взвешивая варианты.
- 28 апреля 2023
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