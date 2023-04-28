Нападающий «МЮ» Джейдон Санчо хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию»

Бывший нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», хочет вернуться в дортмундскую команду на правах аренды. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, 23-летний Санчо испытывает проблемы в нынешней команде, поэтому хочет вернуться в «Боруссию» «как можно скорее». Джейдон рассчитывает, что клуб из Дортмунда арендует его на сезон-2023/2024.

Джейдон Санчо был футболистом «Боруссии» с 2017 по 2021 год. В 137 матчах за команду англичанин забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи. Два года назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за его переход € 85 млн. За манкунианцев Санчо отличился 11 раз и отдал пять результативных передач в 71 игре.

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