Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «МЮ» Джейдон Санчо хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «МЮ» Джейдон Санчо хочет вернуться в дортмундскую «Боруссию»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Боруссии» Джейдон Санчо, ныне выступающий за «Манчестер Юнайтед», хочет вернуться в дортмундскую команду на правах аренды. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По сведениям источника, 23-летний Санчо испытывает проблемы в нынешней команде, поэтому хочет вернуться в «Боруссию» «как можно скорее». Джейдон рассчитывает, что клуб из Дортмунда арендует его на сезон-2023/2024.

Джейдон Санчо был футболистом «Боруссии» с 2017 по 2021 год. В 137 матчах за команду англичанин забил 50 голов и отдал 64 результативные передачи. Два года назад «Манчестер Юнайтед» заплатил за его переход € 85 млн. За манкунианцев Санчо отличился 11 раз и отдал пять результативных передач в 71 игре.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:

Материалы по теме
Джейдон Санчо забил в АПЛ впервые за девять туров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023