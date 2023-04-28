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Дмитрий Гафин: будет ли Йоканович уволен из «Динамо»? Когда-нибудь будет

Дмитрий Гафин: будет ли Йоканович уволен из «Динамо»? Когда-нибудь будет
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о перспективах главного тренера команды Славиши Йокановича после поражения в матче 25-го тура чемпионата с «Факелом» (0:2).

«Будет ли уволен Йоканович? Когда-нибудь будет. После сегодняшнего матча? Пока такого решения нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Несколько минут назад московское «Динамо» уступило воронежскому «Факелу». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела», дубль оформил Георгий Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

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