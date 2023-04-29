«Мы — команда! Трудности преодолеем!» Шунин и Скопинцев дали понять, что конфликт исчерпан

Игроки московского «Динамо» Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев опубликовали совместное фото на стадионе после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2. Таким образом, игроки дали понять, что конфликт исчерпан.
«Мы — команда! Трудности преодолеем!» – подписала фотографию, опубликованную в соцсетях, пресс-служба динамовцев.
Фото: Пресс-служба «Динамо»
Напомним, полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев и вратарь команды Антон Шунин повздорили по ходу матча с «Факелом». После одного из эпизодов футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо. В ситуацию был вынужден вмешаться капитан «Динамо» Даниил Фомин, который и урегулировал конфликт.
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