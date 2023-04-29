Евгений Ловчев: российский футбол сейчас контрафактный

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о судействе и состоянии футбола в РПЛ.

«Наше судейство можно сравнить с уровнем защитников в Премьер-лиге. Всё на низком уровне. Им добавили VAR, но, когда вся страна смотрит на то, как очевидные пенальти не ставят, а неочевидные дают без доли сомнений, мне становится трудно это объяснить, кроме как очень низким качеством судейства. Да и в целом российский футбол сейчас контрафактный», — приводит слова Ловчева RT.

В текущем розыгрыше РПЛ лидирует «Зенит» с 58 очками. На второй строчке турнирной таблицы располагается «Ростов», подопечные Валерия Карпина набрали 49 баллов в 24 играх. «Спартак» занимает третье место, в активе московской команды 48 очков.