Евгений Ловчев: российский футбол сейчас контрафактный
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о судействе и состоянии футбола в РПЛ.
«Наше судейство можно сравнить с уровнем защитников в Премьер-лиге. Всё на низком уровне. Им добавили VAR, но, когда вся страна смотрит на то, как очевидные пенальти не ставят, а неочевидные дают без доли сомнений, мне становится трудно это объяснить, кроме как очень низким качеством судейства. Да и в целом российский футбол сейчас контрафактный», — приводит слова Ловчева RT.
В текущем розыгрыше РПЛ лидирует «Зенит» с 58 очками. На второй строчке турнирной таблицы располагается «Ростов», подопечные Валерия Карпина набрали 49 баллов в 24 играх. «Спартак» занимает третье место, в активе московской команды 48 очков.
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