Радимов: если арбитр Галимов вернётся к судейству, то никогда ничего не поменяется

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о судействе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

«Если арбитр Галимов вернётся к судейству, то никогда ничего не поменяется. Галимов не должен больше судить, как в своё время Матюнин. У судейского корпуса есть руководители. Я читал Каманцева. Он по горячим следам мог что-то сказать, но ответил, что разберётся, мол, комиссия. Но если руководителю надо, чтобы по таким ошибкам разбиралась комиссия, то что это за руководитель? Тут же очевидно всё.

И если вы хотите как-то выгородить Галимова, то дайте, пожалуйста, переговоры судей в студию: арбитров на VAR и Галимова. Не раз же это делали. И тогда все поймут, случайно всё это произошло или не случайно. И если их Каманцев послушал и не понял, если ситуация форс-мажорная, то дайте их послушать людям. А если не дадите – тогда Галимов просто не должен судить нигде и никогда», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».