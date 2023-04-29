Прудников: «Спартаку» нужно не пропустить в матче с «Ростовом», а там уж гол-то забьют

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги и призвал игроков московского клуба не повторять ошибок, которые были в игре предыдущего тура с «Краснодаром».
«Судя по игре «Спартака», конечно, не очень понятно, что можно ожидать от него в матче с «Ростовом». Вообще, главное, чтобы сзади был «ноль», а там уж мяч‑то забьют: момент будет. Исполнители у «Спартака» есть. Просто в последнее время команда как‑то авантюрно играет. Могли бы победить «Краснодар» и более спокойно, не догоняя соперника. Сами себе устроили трудную игру. Да, победили, но, когда отыгрываешься, это отнимает много сил. При 0:2 приходится гораздо тяжелее, чем когда 2:0 ведёшь. Да и такого рода ошибки, которые были в том матче, конечно, нужно избегать.
Что здесь конкретно ожидать, не знаю. Им нужно просто спокойно играть. Тут невозможно предсказать, как красно‑белые могут сыграть с ростовчанами. Хочется, конечно, чтобы спартаковцы победили. Но тут дело в том, что «Ростов» хорошо играет, у них сбалансированная команда. И этот соперник ошибки «Спартаку» прощать не будет. И плюс они рядышком идут в таблице. Тяжело красно‑белым в этом матче придётся», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».
- 29 апреля 2023
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