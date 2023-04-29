Лэмпард ответил на вопрос, сыграл ли Маунт свой последний матч за «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о будущем в команде полузащитника Мэйсона Маунта, отметив, что не знает, сыграл ли тот уже свой последний матч за клуб.

«Сыграл ли Маунт свой последний матч за «Челси»? Я не знаю ответа на этот вопрос. Это дело Мэйсона и клуба. Сейчас ещё ничего не решено окончательно, нам нужно будет рассмотреть эту ситуацию, потому что разговоры всё ещё продолжаются.

Лично мне не хотелось бы, чтобы он уходил, потому что, как я думаю, все знают, как я отношусь к работе с Мэйсоном. Мне нравится думать, что ему тоже приятно работать со мной. Но ситуация должна проясниться в ближайшие недели и месяцы. Это диалог клуба и Мэйсона», — приводит слова Лэмпарда «твиттер» Absolute Chelsea со ссылкой на журналиста Скотта Троттера.

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