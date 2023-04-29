«Лейпциг» и «Фрайбург» выиграли, «Унион» сыграл вничью с «Байером»
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Сегодня, 29 апреля, проходят матчи 30-го тура немецкой Бундеслиги.
«Фрайбург» одержал минимальную победу в матче с «Кёльном». Единственный гол в матче забил Рицу Доан. «Лейпциг» с тем же счётом обыграл «Хоффенхайм». Победу «Лейпцигу» принёс Кристофер Нкунку, открывший счёт на 28-й минуте. Матч «Унион» — «Байер» завершился со счётом 0:0.
«Айнтрахт» сыграл вничью с «Аугсбургом „— 1:1, а “Штутгарт» одержал победу в матче с «Боруссией» Мёнхенгладбах. В 19:30 мск начнётся матч «Шальке» — «Вердер».
В турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона на первой строчке находится дортмундская «Боруссия», набравшая 61 очко в 30 играх. На втором месте находится «Бавария», сыгравшая на один матч меньше и набравшая 59 баллов.
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