«Райо», обыгравший «Барселону», разгромно всухую проиграл худшей команде Ла Лиги «Эльче»

Сегодня, 29 апреля, на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Эльче» и «Райо Вальекано». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.
На 27-й минуте «Райо» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил Флорьян Лежён.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Эльче» открыл счёт на 45+1-й минуте: точным ударом отметился Тете.
На 52-й минуте второй мяч «Эльче» забил Лукас Бое.
Спустя минуту третий мяч в ворота «Райо» забил Фидель Чавес.
Итоговый счёт в матче установил Херард Гумбау, реализовавший свой момент на 72-й минуте.
«Эльче», проигравший шесть последних матчей в Ла Лиге, набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от ближайшего конкурента на 12 очков. «Райо», который в прошлом туре обыграл «Барселону» (2:1), с 43 очками занимает в турнирной таблице девятое место.
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