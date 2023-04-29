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«Райо», обыгравший «Барселону», разгромно всухую проиграл худшей команде Ла Лиги «Эльче»

«Райо», обыгравший «Барселону», разгромно всухую проиграл худшей команде Ла Лиги «Эльче»
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Эльче» и «Райо Вальекано». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

На 27-й минуте «Райо» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил Флорьян Лежён.

Удаление Лежёна. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Эльче» открыл счёт на 45+1-й минуте: точным ударом отметился Тете.

Гол Тете. Видеоролик:

На 52-й минуте второй мяч «Эльче» забил Лукас Бое.

Гол Бое. Видеоролик:

Спустя минуту третий мяч в ворота «Райо» забил Фидель Чавес.

Гол Чавеса. Видеоролик:

Итоговый счёт в матче установил Херард Гумбау, реализовавший свой момент на 72-й минуте.

Гол Гумбау. Видеоролик:

«Эльче», проигравший шесть последних матчей в Ла Лиге, набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место, отставая от ближайшего конкурента на 12 очков. «Райо», который в прошлом туре обыграл «Барселону» (2:1), с 43 очками занимает в турнирной таблице девятое место.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 17:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
4 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Тете – 45+1'   2:0 Бое – 52'   3:0 Чавес – 53'   4:0 Гумбау – 72'
Удаления: нет / Лежён – 27'
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