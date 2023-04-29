Главный тренер ЦСКА Федотов подвёл итоги матча с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«Понимали, что козырь «Ахмата» — это суперактивное начало, у них девять забитых голов в этот промежуток игры. Команда хорошо прессует, оказывает давление. Но мы показали сопернику свою контригру и сами активно стартовали, не позволяя сопернику что-то создать, за исключением штрафного, который получился неприятным. Мы в том моменте остались в меньшинстве, у нас убрали защитника, но справились с этим эпизодом. Считаю, что первый тайм остался за нами, забили два мяча и могли ещё увеличивать счёт.

Понимали, что после перерыва соперник добавит, поэтому освежили линию атаки. Знали качества Конате и второго нападающего, которые оказывали давление за счёт индивидуальных действий. Тем не менее первая половина второго тайма была спокойная. Пропустили на ровном месте, не успели закрыть зону. Хозяева при своей горячей поддержке оказывали серьёзное давление. Слава Богу, мы отзащищались, ничего конкретного и серьёзного у наших ворот не возникло. Возможно, хозяев подвела спешка, наносили удары с неудобных позиций. А мы нашли свой момент в быстрой атаке в самое нужное время и забили третий гол», — приводит слова Федотова телеграм-канал ЦСКА.