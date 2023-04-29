Арбитр Федотов объяснил, почему Карпин вспылил на судью после игры со «Спартаком»

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эмоции главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«Карпин вспылил на судью, потому что в конце от Левникова была неодинаковая трактовка единоборств. Так что я Карпина понял. Всю игру Левников давал бороться, а в конце что-то случилось: одинаковые моменты в пользу «Спартака» он свистел, а в пользу «Ростова» – нет. Но важно, что грубых ошибок от него не было, это просто пропуск фола. Хотя для «Ростова» эти ошибки стали ключевыми, по-судейски это будет -0,1 или -0,2 от оценки, в ключевых эпизодах Левников не ошибался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.