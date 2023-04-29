«Украли победу». Жена Карпина раскритиковала судью матча «Спартак» — «Ростов»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по итогам матча команды со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Тут не игра, тут судейство. Именно украли (победу. — Прим. «Чемпионата»). Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть. Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени… всё, как мы любим», — написала Дарья Карпина в своём телеграм-канале.
Обслуживала матч между «Спартаком» и «Ростовом» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После игры судья удалил Карпина за споры с ним.
В нынешнем сезоне «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
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