«Украли победу». Жена Карпина раскритиковала судью матча «Спартак» — «Ростов»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по итогам матча команды со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Тут не игра, тут судейство. Именно украли (победу. — Прим. «Чемпионата»). Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть. Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени… всё, как мы любим», — написала Дарья Карпина в своём телеграм-канале.

Обслуживала матч между «Спартаком» и «Ростовом» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. После игры судья удалил Карпина за споры с ним.

В нынешнем сезоне «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.