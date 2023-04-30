Моуринью — о ничьей с «Миланом»: результат несправедлив, но я скорее горд, чем огорчён

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре 32-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

«На мой взгляд, результат несправедлив по отношению к нам. Только наша команда способна играть с «Миланом» так, как мы это сделали.

Три очка были у нас в руках. Я огорчён. Однако больше горд, нежели огорчён.

Мы строим команду от матча к матчу, делая поправки на то, кто у нас доступен. Я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что мои подопечные великолепны.

«Рома» не является богатым клубом. Наш состав ограничен. Каждая потеря – это большая проблема для нас. В сегодняшнем матче мы потеряли несколько важных футболистов. Несмотря на это, мне понравилась упорное соперничество с «Миланом». Только мы на такое способны.

Мы всё ещё близки к лигочемпионской зоне и приложим все усилия для этого. Я горжусь командой. Мне кажется, что мы потеряли два очка, а не набрали одно», – приводит слова Моуринью Football Italia.