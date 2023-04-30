«Зенит» может оформить чемпионство в РПЛ в матче со «Спартаком» в следующем туре

«Зенит» может стать чемпионом России уже в следующем туре.

Это произойдёт в том случае, если «Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграет «Спартак», а «Ростов» не сможет победить «Факел».

Также «Зениту» для чемпионства может хватить и ничьей в игре со «Спартаком», но при этом «Ростов» должен будет потерять очки в игре с «Факелом», а ЦСКА сыграть вничью или проиграть в матче с «Оренбургом».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 61 очко. «Ростов» располагается на втором месте, набрав 50 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», набравший 49 очков.

Матч 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало – 18:00 мск.