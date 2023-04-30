«Ньюкасл» готов выкупить Брозовича, но игрока «Интера» хочет подписать и «Барселона»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович в летнее трансферное окно может сменить команду. Хорватским футболистом интересуется «Ньюкасл», готовый выложить за него € 35 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 30-летнего Брозовича в своей команде хочет видеть и «Барселона»: испанцы предпринимали попытку подписать Марсело в прошлые трансферные окна.

Марсело Брозович является футболистом «Интера» более восьми лет. В 29 матчах нынешнего сезона на его счету два гола и результативная передача. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. В составе «Интера» полузащитник выиграл четыре трофея, по разу поднимая главные награды в Италии (дважды выиграл Суперкубок страны).

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