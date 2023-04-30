Бывший агент Бакаева: Зелимхан ещё новичок в «Зените», он может стать игроком основы

Бывший агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева Анзор Гаргаев высказался о перспективах футболиста в составе клуба из Санкт-Петербурга.
«Насколько верным было решение перейти в «Зенит»? Насильно в «Зенит» не попадают. Нет ничего удивительного, что они обратили взор на Бакаева. Он был ведущим футболистом в «Спартаке», проводил немало ярких игр, он хорошего возраста. Когда у Бакаева истёк контракт со «Спартаком» и поступило предложение от нашего гранда, тяжело было его не принять.
Понятное дело, что никому не гарантировано место в стартовом составе. Это вообще нелёгкая история! Сейчас тяжело делать выводы. Можно сказать, что он ещё новичок в «Зените». Может быть, пройдёт время и он лучше адаптируется. Он ещё может стать твёрдым игроком основного состава. Зелимхан не разучился играть в футбол. Он играл в «Спартаке» и вызывался в сборную. Ставить на нём крест однозначно нельзя», – приводит слова Гаргаева Metaratings.
Бакаев присоединился к «Зениту» летом 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл за новую команду 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
- 30 апреля 2023
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