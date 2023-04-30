Федотов — о поражении ЦСКА от 2DROTS: это не позор, проиграли в шоу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему не считает позором поражение от 2DROTS (1:2) в товарищеском матче.
«Действительно, проиграли, но это точно не позор. Когда на игроков вешают видеокамеры во время матча, футбол переходит в разряд чего‑то другого. Мы готовились, причём серьёзно. Предупреждали: нельзя допустить той самой вальяжности, соперники неплохо играют в футбол. Некоторые из наших увидели в их составе друзей по футбольной академии…
Поражение оставило двоякое чувство. Проиграли, но в шоу. Естественно, последовала определённая мера воздействия. Не штрафы, нет. У спортсменов должны быть амбиции. Всегда. Я не участвую, например, в каких‑то играх, если знаю, что без шансов уступлю. И это достаточно сильный довод, чтобы быть недовольным поражением от любителей. Нежелание проиграть — один из сильнейших жизненных стимулов. Мы никого не штрафовали, но воспользовались поражением от 2DROTS, чтобы оттолкнуться от него, как от чего‑то мотивационно важного, и двигаться дальше. Моральные уколы порой больше способствуют ответственности, нежели финансовые», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
- 30 апреля 2023
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