Федотов — о поражении ЦСКА от 2DROTS: это не позор, проиграли в шоу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему не считает позором поражение от 2DROTS (1:2) в товарищеском матче.

«Действительно, проиграли, но это точно не позор. Когда на игроков вешают видеокамеры во время матча, футбол переходит в разряд чего‑то другого. Мы готовились, причём серьёзно. Предупреждали: нельзя допустить той самой вальяжности, соперники неплохо играют в футбол. Некоторые из наших увидели в их составе друзей по футбольной академии…

Поражение оставило двоякое чувство. Проиграли, но в шоу. Естественно, последовала определённая мера воздействия. Не штрафы, нет. У спортсменов должны быть амбиции. Всегда. Я не участвую, например, в каких‑то играх, если знаю, что без шансов уступлю. И это достаточно сильный довод, чтобы быть недовольным поражением от любителей. Нежелание проиграть — один из сильнейших жизненных стимулов. Мы никого не штрафовали, но воспользовались поражением от 2DROTS, чтобы оттолкнуться от него, как от чего‑то мотивационно важного, и двигаться дальше. Моральные уколы порой больше способствуют ответственности, нежели финансовые», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».