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Федотов — о времени Карраскаля: только от футболиста зависит, в какую сторону всё двинется

Федотов — о времени Карраскаля: только от футболиста зависит, в какую сторону всё двинется
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о малом игровом времени полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Многие отмечают прогресс Заболотного, Чалова, видят яркую игру Облякова. Конкуренция — вот ответ. Карраскаль уехал в сборную, команда трудилась, достигала результата. Помним про тренировки, где надо постоянно доказывать, что ты лучший. Всё в руках футболистов. У Карраскаля вполне рабочее состояние. Возникают порой натяжения, но у нас в команде нет недомолвок, сложные ситуации стараемся не носить в себе, а быстро разрешить. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

24-летний Карраскаль в 29 матчах нынешнего сезона забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

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