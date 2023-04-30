Федотов — о времени Карраскаля: только от футболиста зависит, в какую сторону всё двинется
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о малом игровом времени полузащитника Хорхе Карраскаля.
«Многие отмечают прогресс Заболотного, Чалова, видят яркую игру Облякова. Конкуренция — вот ответ. Карраскаль уехал в сборную, команда трудилась, достигала результата. Помним про тренировки, где надо постоянно доказывать, что ты лучший. Всё в руках футболистов. У Карраскаля вполне рабочее состояние. Возникают порой натяжения, но у нас в команде нет недомолвок, сложные ситуации стараемся не носить в себе, а быстро разрешить. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
24-летний Карраскаль в 29 матчах нынешнего сезона забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
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