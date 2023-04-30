Гендиректор «Факела» Асхабадзе: согласен, что мы больше «Химок» заслужили остаться в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Я изначально говорил, что «Факел» будет бороться за выживание. У нас нет больших ресурсов и бюджета — ничего не изменилось. Меня расстраивают любые результаты, которые не приносят нам очки, а не только последние.

«Факел» заслужил право остаться в РПЛ больше «Химок»? Согласен. Даже если смотреть игру и результаты. Плюс нам отменили с «Оренбургом» чистый гол Аппаева, снова непонятны трактовки с пенальти.

Уверен ли я, что мы останемся? Нельзя быть уверенным вообще ни в чём. Но мы точно будем биться до конца. Могу констатировать, что ни за один матч в этом сезоне мне не стыдно. Не было такого, чтобы нас хоть раз возили по всем параметрам», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.