Радченко: вряд ли Малком много думает о клубах из Европы — он просто наслаждается футболом

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Малкоме.

«Малком проводит очень сильный сезон, и будет очень интересно посмотреть, появятся ли у него какие-то предложения из сильных европейских клубов. Хотя вряд ли он сейчас много об этом думает. Он получает удовольствие от футбола — это видно. У него всё получается. И, конечно, скауты за ним следят. Он точно будет востребован в Европе.

Может ли Малком побить рекорд Веретенникова, забив 32 гола? Что касается рекорда, то тут всё зависит от самого Малкома. Матч со «Спартаком» — принципиальнейший, и если бразилец останется в такой же хорошей форме, то он забьёт красно-белым», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».