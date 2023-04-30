Экс-форвард «Рубина» Кабзе: команда не должна играть в Первой лиге

Бывший форвард «Рубина» Хасан Кабзе пожелал казанской команде по итогам сезона подняться в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас нигде не работаю. Я веду YouTube‑канал своего друга в Турции. Всегда слежу за русскими игроками, ко мне даже обращаются как к эксперту по ним. У меня есть тренерская лицензия. Я слежу за «Рубином», всегда смотрю игры. Казань — мой второй дом. Я надеюсь, что «Рубин» выйдет в РПЛ в следующем сезоне. «Рубин» не должен играть в Первой лиге», — приводит слова Кабзе «Матч ТВ».

«Рубин» по итогам 29 матчей Мелбет Первой лиги набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице второе место, дающее право прямого выхода в РПЛ по итогам сезона. На первом месте располагается «Балтика» с 58-ю очками.