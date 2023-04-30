Попов: Макаров — самое слабое звено «Динамо», Захарян льёт слёзы из-за трансфера в «Челси»

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о положении дел в московском «Динамо».
«Динамо» некоторые матчи играет хорошо, как, например, с «Зенитом». С «Акроном» первый тайм смотрелись отлично, но не реализовали свои шансы. Им не хватает стабильности, это нормальная ситуация, просто надо больше тренироваться.
Индивидуально сильные футболисты у «Динамо» есть, Тюкавин очень хорош. Смолов же разбрасывается по сторонам, ещё в «Краснодаре» у него была эта проблема. Ему надо играть наконечника. Макаров — самое слабое звено команды, всё портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы. Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льёт девичьи слёзы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси». Ну а зачем, если надо доказывать и играть дальше?» — приводит слова Попова «Матч ТВ».
- 30 апреля 2023
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
14:01
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:08