Попов: Макаров — самое слабое звено «Динамо», Захарян льёт слёзы из-за трансфера в «Челси»

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о положении дел в московском «Динамо».

«Динамо» некоторые матчи играет хорошо, как, например, с «Зенитом». С «Акроном» первый тайм смотрелись отлично, но не реализовали свои шансы. Им не хватает стабильности, это нормальная ситуация, просто надо больше тренироваться.

Индивидуально сильные футболисты у «Динамо» есть, Тюкавин очень хорош. Смолов же разбрасывается по сторонам, ещё в «Краснодаре» у него была эта проблема. Ему надо играть наконечника. Макаров — самое слабое звено команды, всё портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы. Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льёт девичьи слёзы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси». Ну а зачем, если надо доказывать и играть дальше?» — приводит слова Попова «Матч ТВ».