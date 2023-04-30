Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Попов: Макаров — самое слабое звено «Динамо», Захарян льёт слёзы из-за трансфера в «Челси»

Попов: Макаров — самое слабое звено «Динамо», Захарян льёт слёзы из-за трансфера в «Челси»
Комментарии

Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов высказался о положении дел в московском «Динамо».

«Динамо» некоторые матчи играет хорошо, как, например, с «Зенитом». С «Акроном» первый тайм смотрелись отлично, но не реализовали свои шансы. Им не хватает стабильности, это нормальная ситуация, просто надо больше тренироваться.

Индивидуально сильные футболисты у «Динамо» есть, Тюкавин очень хорош. Смолов же разбрасывается по сторонам, ещё в «Краснодаре» у него была эта проблема. Ему надо играть наконечника. Макаров — самое слабое звено команды, всё портит. Талантливый игрок, но у него с головой проблемы. Захарян сдулся. С чем связано? Непонятно. Видимо, льёт девичьи слёзы из‑за сорвавшегося трансфера в «Челси». Ну а зачем, если надо доказывать и играть дальше?» — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» провалило праздничный матч. А Шунин ткнул одноклубника в лицо
«Динамо» провалило праздничный матч. А Шунин ткнул одноклубника в лицо
Материалы по теме
Писарев: стычка Шунина и Скопинцева — результат всего, что происходит в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023