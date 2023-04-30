Писарев: стычка Шунина и Скопинцева — результат всего, что происходит в «Динамо»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о стычке вратаря «Динамо» Антона Шунина и защитника команды Дмитрия Скопинцева по ходу матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). После матча футболисты помирились.

«Конечно, такое бывает. Ну вот все у «Динамо» есть: база, бюджет, игроки… Но не видим мы развития команды в плане игры, в плане завоевания титулов. Учитываю историю клуба, это и должно быть задачей. Шунин и Скопинцев — результат всего того, что происходит. Эта разборка — воплощение реакции того, когда ничего не работает. Спортивная составляющая на данный момент отсутствует», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

«Динамо» в 25 матчах набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.