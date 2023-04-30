Гладилин: я бы не сказал, что игра «Спартака» в последнее время сильно разочаровывает

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче красно-белых с «Ростовом» (1:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» старался добыть хороший результат в матче с «Ростовом», но не более того. У команды не было преимущества, игра была равной. «Спартак» на характере вытащил уже второй матч подряд, хотя мог проиграть. Но при этом и сам создал достаточно моментов. Поэтому в результате справедливая боевая ничья.

Я бы не сказал, что игра «Спартака» в последнее время сильно разочаровывает, просто Абаскалю в последнее время не совсем удаётся поставить команде игру. К тому же другие команды уже изучили спартаковских игроков, поэтому результата получается добиться только при полной самоотдаче и максимальных усилиях», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.