Гладилин: я бы не сказал, что игра «Спартака» в последнее время сильно разочаровывает

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче красно-белых с «Ростовом» (1:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» старался добыть хороший результат в матче с «Ростовом», но не более того. У команды не было преимущества, игра была равной. «Спартак» на характере вытащил уже второй матч подряд, хотя мог проиграть. Но при этом и сам создал достаточно моментов. Поэтому в результате справедливая боевая ничья.
Я бы не сказал, что игра «Спартака» в последнее время сильно разочаровывает, просто Абаскалю в последнее время не совсем удаётся поставить команде игру. К тому же другие команды уже изучили спартаковских игроков, поэтому результата получается добиться только при полной самоотдаче и максимальных усилиях», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 30 апреля 2023
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