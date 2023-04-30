Дзагоев — о Рахимове: он требует играть быстро, в одно касание, пас ради паса
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Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о работе под руководством нового главного тренера команды Рашида Рахимова.
«В чём сила Рахимова? Когда он пришёл, сразу изменилась интенсивность тренировок. Для меня в этом плане ничего нового — мне нравится то, что требует тренер. Интенсивные тренировки — то, что нам нужно. Как тренируешься, так и играешь.
Времени пока немного прошло, но акценты расставлены: играть быстро, в одно касание, пас ради паса», — приводит слова Дзагоева Sport24.
Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в апреле, сменив на посту Юрия Уткульбаева.
В текущем сезоне Первой лиги казанский клуб занимает второе место, набрав 56 очков в 29 матчах. Возглавляет таблицу «Балтика», заработавшая 58 очков в 29 встречах.
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