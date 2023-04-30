«Бавария» обыграла последнюю команду чемпионата и вернулась на первое место в Бундеслиге

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и берлинская «Герта». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. «Бавария одержала победу со счётом 2:0.

На 69-й минуте отличился полузащитник хозяев Серж Гнабри. Его ассистентом выступил полузащитник Йозуа Киммих. На 80-й минуте окончательный счёт установил французский форвард «Баварии» Кингсли Коман с передачи того же Киммиха.

Благодаря победе «Бавария» поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023. Команда набрала 62 очка после 30 матчей. «Герта» находится на последней, 18-й строчке, заработав 22 очка.