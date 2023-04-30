Камоцци: в матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о результате матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Вчера для «Спартака» был очень тяжёлый матч. Но думаю, что результат встречи можно назвать положительным. В матче со «Спартаком» Карпин доказал, что является лучшим тренером в России», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» принимал «Ростов» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась вничью — 1:1. На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. На 90+4-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.