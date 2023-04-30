Гильерме сообщил, что попадёт в заявку «Локомотива» на матч с «Сочи»
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, что попадёт в заявку железнодорожников на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» 8 мая. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
«Как себя чувствую? Хорошо. Когда ждать назад? На следующий матч, с «Сочи». Вратарская конкуренция в «Локомотиве»? Тут всегда была конкуренция», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Последний раз Маринато Гильерме был в заявке «Локомотива» на матч 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0) 11 марта. Голкипер провёл ту игру в запасе. В текущем сезоне Гильерме участвовал в пяти матчах железнодорожников во всех турнирах.
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