«Жизнь продолжается». Баринов — о вылете «Локомотива» из Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал мартовский вылет «Локомотива» из Кубка России после поражения от тольяттинского «Акрона» (1:1, 6:7 по пенальти).

«Обидно ли, что вылетели из Кубка? Обидно, конечно. Но ничего, жизнь продолжается», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Кроме кубкового матча, после зимней паузы «Локомотив» провёл восемь игр в чемпионате России, в которых сумел победить шесть раз, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Железнодорожники были сильнее «Ростова» (3:1), «Ахмата» (1:0), «Краснодара» (3:2), «Пари Нижний Новгород» (4:0), «Оренбурга» (4:1) и «Химок» (5:1). Общая разница забитых и пропущенных «Локомотивом» мячей в последних восьми играх РПЛ – 22:8.