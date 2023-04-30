Дзагоев рассказал о нюансах восстановления и подготовки к матчам

Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья после травмы и о том, как он готовится к матчам.

«Нагрузки переношу хорошо. Процедуры со сменой холода и тепла, вечером ванны с магниевыми солями — всё это поддерживаю каждый день. Ещё дыхательная гимнастика на ночь, иногда и с утра тоже.

Единственное, чуть-чуть корректируем тренировочный процесс — за три дня до игры после тяжёлой тренировки ещё делаю серьёзную работу на силу ног. На следующий день только велосипед 20 минут и силу верха, плюс стретчинг. Тогда к матчу подхожу в оптимальных кондициях», — цитирует Дзагоева Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Дзагоев сыграл за «Рубин» 16 матчей, в которых забил три гола и оформил два ассиста.