RMC: Антуан Комбуаре покинет «Нант» в конце сезона

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре не намерен продлевать сотрудничество с клубом после завершения сезона. Об этом сообщает радио RMC.
Контракт специалиста истекает в июне, и стороны не собираются вести переговоры о новом соглашении. По информации издания, Комбуаре запланировал свой уход ещё до финала Кубка Франции, поэтому разгромное поражение в матче с «Тулузой» (1:5) в субботу, 29 апреля, никак не повлияло на решение тренера.
Одна из главных причин того, что Комбуаре решил покинуть клуб — натянутые отношения с президентом «канареек» Вальдемаром Китой. Отметим, что несколько лет назад фанаты «Нанта» требовали отставки самого Киты, который в редких случаях позволял тренеру доработать полный сезон, прежде чем уволить его.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Нант» после 33 туров занимает 16-е место, набрав 32 очка. «Канарейки» опережают «Брест», который находится в зоне вылета, только благодаря лучшей разнице мячей (-11 против -13).
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