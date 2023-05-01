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Арбитра, допустившего ошибку в матче «Бохума» и «Боруссии», взяли под защиту из-за угроз

Арбитра, допустившего ошибку в матче «Бохума» и «Боруссии», взяли под защиту из-за угроз
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Арбитр матча 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» – «Боруссия» (1:1) Саша Штегеман, признавший, что допустил ошибку, был помещён под защиту после получения угроз в свой адрес и в адрес своей семьи. Об этом сообщает Kicker.

Накануне немецкий арбитр признал, что принял неверное решение, не поставив пенальти в пользу дортмундской «Боруссии». В результате «шмели» потеряли очки и упустили лидерство в чемпионате, поскольку мюнхенская «Бавария» справилась с «Гертой» (2:0) в воскресенье.

После этого в адрес арбитра начали поступать угрозы, что и вынудило Штегемана подать заявление в полицию и попросить о защите. Судья также рассказал, что пока не решил, стоит ли сделать паузу или продолжить работу на матчах.

По итогам 30 туров «Бавария» опережает «Боруссию» на одно очко. До конца чемпионата осталось провести четыре тура.

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