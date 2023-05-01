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«Локомотив» заинтересован в возвращении Максима Мухина из ЦСКА — Иван Карпов

«Локомотив» заинтересован в возвращении Максима Мухина из ЦСКА — Иван Карпов
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин может вернуться в «Локомотив».

Как сообщает журналист Иван Карпов, российский футболист интересен нескольким клубам РПЛ. В ЦСКА не исключают ухода Мухина, так как главный тренер команды Владимир Федотов не рассчитывает на него.

В частности, интерес к полузащитнику проявляет «Локомотив», откуда Мухин перешёл в ЦСКА в мае 2021 года. Отмечается, что в «Локомотиве» считают, что потенциал Мухина выше, чем у полузащитников Константина Марадишвили и Даниила Куликова, которые могут покинуть команду летом.

Препятствием для «Локомотива» может стать запрашиваемая сумма трансфера. ЦСКА готов отпустить Мухина за € 4 млн.

ЦСКА (48) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (32) — 10-е.

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