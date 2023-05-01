Агент Мирзова: не считаю переход Резиуана в «Спартак» ошибкой. Ему просто не доверяли

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, отказался называть переход футболиста в московский «Спартак» в прошлом ошибкой.
«Не считаю переход Мирзова в «Спартак» ошибкой. Это большой клуб, куда Резиуана позвал тренер, который на него рассчитывал. Почему не получилось ― это другой вопрос. Но ты же понимаешь, что такое «Спартак». У клуба большая армия болельщиков, на игроков большое давление.
Причём я не могу сказать, что не получилось. Просто не было времени и доверия. В «Спартаке» либо ты сразу даёшь результат и тебя боготворят, либо… У Мирзова была скомкана предсезонная подготовка, он набирал форму, а когда набрал ― Олега Кононова убрали», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 мая 2023
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