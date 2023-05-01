Агент Головина Клюев: приходили в «Монако» за одним, а сразу получили неприятную ситуацию

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об обстоятельствах перехода россиянина в клуб французской Лиги 1 и его адаптации во Франции.
«За пять лет в «Монако» Головин ментально повзрослел. Это же было испытанием для него, потому что Сашке всегда непросто давались переезды. За эти пять лет Головин адаптировался к европейской жизни, хотя период адаптации был непростой. Сашка стал раскованнее. Для него футбол ― наркотик, он хочет играть в каждом матче, ставит максимальные цели.
Сложность была ещё в том, что тренеры постоянно менялись. За пять лет ― шесть тренеров. Такого опыта у Саши никогда не было. Плюс в первый же его сезон «Монако» рисковал вылететь, Головин в решающей игре тогда забил и отдал. Получилось, что приходили за одним, а сразу же получили такую неприятную ситуацию», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 мая 2023
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