Доннарумма — о поражении от «Лорьяна»: у «ПСЖ» нет кризиса, но мы злы и разочарованы

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение своей команды в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3). По словам итальянского вратаря, парижане не находятся в кризисе, однако они разочарованы неубедительными результатами на домашнем стадионе.

«Находится ли «ПСЖ» в кризисе? Абсолютно точно нет. Но мы злы и разочарованы. Хотелось показать хорошую игру, но, к сожалению, в этом году мы потеряли слишком много очков дома, на глазах у наших болельщиков», — приводит слова Доннаруммы Get French Football News в «Твиттере».

«ПСЖ» за пять туров до конца чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 75 очков. «Марсель», в свою очередь, занимает второе место, набрав 70 очков.