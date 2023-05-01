Агент Головина: Лахтер написал хрень, о нём заговорили. Игромания у Саши — бред

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на информацию, распространяемую израильским агентом Деннисом Лахтером, который утверждал, что у футболиста есть игровая зависимость.

«Я уже начитался этих глупостей от Лахтера о том, что Головин в Европе никому не нужен, что у Саши игромания. Об этом агенте ничего не было слышно, а здесь ― бах, он написал хрень, о нём заговорили. Мы с Сашей просто посмеялись. От Лахтера было много чуши: и про Лёшу Миранчука, и про остальных.

Что касается игромании, то это тоже бред. У всех есть хобби, у Саши оно вот такое, но у нас 70% футболистов РПЛ играют в компьютер. Голова ― очень умный парень. Он знает, когда и что он может себе позволить. Для него важнее футбола только его семья. Нет такого, что он сидит за компьютером до четырёх утра. Саша нигде не тусуется, за всё это время его не видели ни в каких клубах. Он живёт в Монако совершенно спокойно со своей девушкой», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.