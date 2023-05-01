Участники ретроматча «Победа» возложили цветы на Мамаевом кургане

Участники предстоящего ретро-матча «Победа» возложили цветы на Мамаевом кургане. Среди тех, кто отдал дань уважения 80-летию победы в Сталинградской битве, известные экс-футболисты и тренеры. Видео возложения цветов опубликовано в соцсетях Российского футбольного союза.

Источник видео: телеграм-канал РФС

Мамаев курган находится в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои. Сейчас это место известно, в первую очередь, памятником «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!» Также в этой местности есть несколько братских и индивидуальных захоронений.

Напомним, в ближайшее время состоится ретроматч между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака».