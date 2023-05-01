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Дзюба, Малком и Дуарте — в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Дзюба, Малком и Дуарте — в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 25-го тура чемпионата России признан нападающий «Зенита» Малком. Бразилец оформил покер в матче с «Крыльями Советов» (5:1) и получил наивысшую оценку из возможных. В сборную также вошли нападающий «Локомотива» Артём Дзюба и защитник «Спартака» Алексис Дуарте.

Фото: WhoScored

Сборная 25-го тура РПЛ: Илья Свинов («Факел»), Дуглас Сантос («Зенит»), Алексис Дуарте («Спартак»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Максим Ненахов («Локомотив»), Артур Юсупов («Сочи»), Далер Кузяев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»), Артём Дзюба («Локомотив»), Георгий Гонгадзе («Факел»).

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